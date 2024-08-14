search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至1.84元，預估目標價為75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.84元，其中最高估值4.74元，最低估值0.63元，預估目標價為75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.74(4.74)6.286.37
最低值0.63(0.63)0.160.11
平均值2.4(2.38)4.213.24
中位數1.84(1.18)4.943.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,630,00036,220,00032,029,980
最低值29,719,00027,905,00027,522,000
平均值30,974,99032,790,66029,775,990
中位數31,026,00033,319,00029,775,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.4510.838.198.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,728,86240,070,12235,568,66629,897,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台郡78.3-1.51%
美元/台幣32.32-0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
台郡

67.74%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
台郡

67.74%

勝率

#波段回檔股

偏弱
台郡

67.74%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
台郡

67.74%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
台郡

67.74%

勝率

延伸閱讀


Empty