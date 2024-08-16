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台股

台積電將8月股災跌點全漲回來了 市值重返25兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-16 13:15

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

隨著美股四大指數勁揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日早盤開高後，最高達 967 元，站穩所有均線大關，市值正式重返 25 兆元，股價幾乎回到 8/1 起跌點 969 元。

台積電本次急跌最低點下探至 813 元，短短十個交易日，在低接買盤進場下，隨即回到 967 元，大漲 154 元，波段漲幅近 19%。


展望後市，業界看好，隨著台積電斥資 171.4 億元向群創 (3481-TW) 購買南科廠房及附屬設施，可望優先用於擴充 CoWoS 先進封裝產能，預計最快明年下半年就有機會投產，整體投產時程將早於嘉義廠。

台積電購買群創廠區消息確定後，今天先進封裝設備持續上漲表態，志聖 (2467-TW)、均豪 (5483-TW) 漲幅都超過半根，鈦昇 (8027-TW)、均華 (6640-TW) 漲幅也都在 2% 以上。

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台積電先進封裝市值

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