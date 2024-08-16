台積電將8月股災跌點全漲回來了 市值重返25兆元

隨著美股四大指數勁揚，台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (16) 日早盤開高後，最高達 967 元，站穩所有均線大關，市值正式重返 25 兆元，股價幾乎回到 8/1 起跌點 969 元。

台積電本次急跌最低點下探至 813 元，短短十個交易日，在低接買盤進場下，隨即回到 967 元，大漲 154 元，波段漲幅近 19%。