盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(8月22日)除息7.88元，預估參考價761.12元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05
譜瑞-KY(4966-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.88元。
以今日(8月15日)收盤價769.00元計算，預估參考價為761.12元，息值合計為7.88元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價上漲6.97%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/22
|769.00
|7.8771
|1.02%
|0.0
|2024/03/07
|1085.0
|4.8898
|0.45%
|0.0
|2023/08/24
|790.0
|8.9812
|1.14%
|0.0
|2023/03/09
|978.0
|21.7912
|2.23%
|0.0
|2022/08/23
|928.0
|18.2279
|1.96%
|0.0
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