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鉅亨速報

盤後速報 - 譜瑞-KY(4966)下週(8月22日)除息7.88元，預估參考價761.12元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 17:05


譜瑞-KY(4966-TW)下週(8月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.88元。

以今日(8月15日)收盤價769.00元計算，預估參考價為761.12元，息值合計為7.88元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。近5日股價上漲6.97%，櫃買市場加權指數上漲5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/22 769.00 7.8771 1.02% 0.0
2024/03/07 1085.0 4.8898 0.45% 0.0
2023/08/24 790.0 8.9812 1.14% 0.0
2023/03/09 978.0 21.7912 2.23% 0.0
2022/08/23 928.0 18.2279 1.96% 0.0

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