鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至860元，幅度約10.42%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)提出目標價估值：中位數由960元下修至860元，調降幅度10.42%。其中最高估值1200元，最低估值666元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予譜瑞-KY(4966-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀2位。
譜瑞-KY(4966-TW)今(7日)收盤價為703元。近5日股價下跌4.74%，相關半導體類指數近5日下跌5.55%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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