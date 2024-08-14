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鉅亨速報

盤後速報 - 晶采(8049)次交易(15)日除息2.7元，參考價37.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:06


晶采(8049-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

首日參考價為37.2元，相較今日收盤價39.90元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 39.90 2.7 6.77% 0.0
2023/08/16 40.55 3.0 7.4% 0.0
2022/08/17 27.15 2.1 7.73% 0.0
2021/08/24 25.0 1.65 6.6% 0.0
2020/08/14 23.0 1.8 7.83% 0.0

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