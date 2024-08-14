盤後速報 - 晶采(8049)次交易(15)日除息2.7元，參考價37.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:06
晶采(8049-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
首日參考價為37.2元，相較今日收盤價39.90元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|39.90
|2.7
|6.77%
|0.0
|2023/08/16
|40.55
|3.0
|7.4%
|0.0
|2022/08/17
|27.15
|2.1
|7.73%
|0.0
|2021/08/24
|25.0
|1.65
|6.6%
|0.0
|2020/08/14
|23.0
|1.8
|7.83%
|0.0
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