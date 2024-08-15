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準上市股中台上半年淨利2.12億元年增41% EPS達2.56元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 12:39

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上半年稅後純益2.12億元，年增41.12%，每股純益達2.56元。(圖：中台資源科技提供)

準上市的全方位資源循環處理方案業者中台資源科技 (6923-TW)，公布最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元，2024 年上半年稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台在 2024 年第二季營收 5.59 億元，毛利率 35.51%，季增 10.97 個百分點，年減 0.75 個百分點，稅後純益爲 1.39 億元季增 92.36%，年增 1.08 倍，單季每股純益達 1.68 元。


中台 2024 年上半年營收 9.99 億元，毛利率爲 30.68%，年減 9.81 個百分點，稅後純益 2.12 億元，年增 41.12%，每股純益達 2.56 元。

中台已在 7 月 26 日獲台灣證券交易所董事會通過上市案，今天 在興櫃的交易價格在均價 101 元。

中台上半年合併營收 9.99 億元、年增 76%，業務占比各為土汙整治工程 42%、焚化處理等 37%、回收處理 12%、銷售銅粉等 9%，公司指出，2024 年上半年在四大業務營運都有顯著成長。

中台目前共有三座廠，中台一廠於 2019 年開始設廠、2022 年取得操作營運許可，主要針對電子、化工、醫療等等產業，爲近年全台單一最大民營事廢焚化與發電設施 (廢棄物代碼共 262 項)。

而中台二廠主要回收廢照明光源，純化回收汞達 99.99% 以上純度，是全台唯一取得含汞廢棄物處理許可證照者，回收傳統燈管市占率 90% 爲全台第一；中台三廠則擁台灣最大廢印刷電路板全循環回收處理業務，分選回收銅達 99% 以上，包括欣興 (3037-TW)、燿華 (2367-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 都中台的客戶。

中台在三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土汙整治工程。

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