準上市股中台上半年淨利2.12億元年增41% EPS達2.56元

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中台已在 7 月 26 日獲台灣證券交易所董事會通過上市案，今天 在興櫃的交易價格在均價 101 元。

中台上半年合併營收 9.99 億元、年增 76%，業務占比各為土汙整治工程 42%、焚化處理等 37%、回收處理 12%、銷售銅粉等 9%，公司指出，2024 年上半年在四大業務營運都有顯著成長。

中台在三座廠累積的經驗下，公司在 2023 年也投入土壤汙染整治案，主要就是因為有二廠的熱脫附汞回收技術，一廠的焚化熱處理跟空汙處理系統，剛好可以用於土汙整治工程。