search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉挑戰月線又失利棄守2萬2 量能再縮跌132點收最低

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 14:08

cover image of news article
〈台股盤後〉挑戰2萬2失利 終場收最低21,895點 量縮下挫132點。(鉅亨網資料照)

美股四大指數週三漲跌互見，加上美股那斯達克期貨漲幅收斂，台股今 (15) 日買盤無力，連續 2 天挑戰月線失利，2 萬 2 千點大關也跟著失守，終場收最低 21,895.17 點，下挫 132.08 點，成交量明顯收斂至 3235 億元，創下今年 2 月 1 日以來的新低。

台股自 8/6 最低點 19662 點反彈以來，8 個交易日已上漲 2492 點，漲幅達 12.67%，期間收復半年線，並沿 5 日線上攻，但本周遭遇月線反壓，屢攻未過，在短線漲幅已大下，單日成交值從 6421 億元縮至 3235 億元，市場出現觀望氣氛。


權值股今日普遍在盤下震盪，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌近 1%，站穩五日線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆下挫超過 2%，昨日強勢的電子股包括聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 2-3% 左右跌幅，傳產統一 (1216-TW)、中鋼 (2002-TW) 跌幅也約 2%，壓抑整體大盤走勢。

今日市場再度聚焦先進封裝設備概念股，設備股王弘塑 (3131-TW) 亮燈漲停，衝上 1980 元新天價，均華 (6640-TW) 也同樣漲停，其他如萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、均豪 (5483-TW)、易發 (6425-TW)、鈦昇 (8027-TW) 都在盤上表現，族群走勢相對突出。

不過，重電股表現仍舊弱勢，中興電 (1513-TW) 儘管獲挪威主權基金投資，成為台股持股比重最高業者，今日也在上漲後翻黑，下挫超過 1%，亞力 (1514-TW) 尾盤重挫 4%，指標股華城 (1519-TW) 也有 2% 跌幅。

文章標籤

台股收最低獲利了結賣壓先進封裝設備台積電

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ17192.6010.03%
均華8319.92%
鴻海181-2.43%
聯發科1155-2.53%
聯電54.7-1.80%
日月光投控151-3.21%
統一81-2.06%
中鋼22.3-1.76%
弘塑198010.00%
萬潤354.59.08%
台積電943-0.53%
辛耘4414.01%
中美晶188.5-0.79%
易發62.52.29%
鈦昇92.11.32%
中興電173-1.42%
亞力129-4.09%
華城656-2.53%
日月光投資控股9.80.62%
聯電 ADR8.72-0.11%
台積電169.97-1.38%

相關權證

加權指數法興 槓桿9.09
加權指數法興 槓桿7.03
鴻海法興 槓桿5.96
鴻海法興 槓桿5.1
聯發科法興 槓桿7.7
聯發科法興 槓桿6.99
聯電法興 槓桿12.2
日月光投控法興 槓桿7.48
台積電法興 槓桿6.61

鉅亨贏指標

了解更多

#V型反轉

偏強
均華

83.33%

勝率

#上升三紅K

偏強
均華

83.33%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
均華

83.33%

勝率

延伸閱讀


    Empty