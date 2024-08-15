〈台股盤後〉挑戰月線又失利棄守2萬2 量能再縮跌132點收最低

美股四大指數週三漲跌互見，加上美股 那斯達克 期貨漲幅收斂，台股今 (15) 日買盤無力，連續 2 天挑戰月線失利，2 萬 2 千點大關也跟著失守，終場收最低 21,895.17 點，下挫 132.08 點，成交量明顯收斂至 3235 億元，創下今年 2 月 1 日以來的新低。

台股自 8/6 最低點 19662 點反彈以來，8 個交易日已上漲 2492 點，漲幅達 12.67%，期間收復半年線，並沿 5 日線上攻，但本周遭遇月線反壓，屢攻未過，在短線漲幅已大下，單日成交值從 6421 億元縮至 3235 億元，市場出現觀望氣氛。