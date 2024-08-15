〈台股盤後〉挑戰月線又失利棄守2萬2 量能再縮跌132點收最低
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 14:08
美股四大指數週三漲跌互見，加上美股那斯達克期貨漲幅收斂，台股今 (15) 日買盤無力，連續 2 天挑戰月線失利，2 萬 2 千點大關也跟著失守，終場收最低 21,895.17 點，下挫 132.08 點，成交量明顯收斂至 3235 億元，創下今年 2 月 1 日以來的新低。
台股自 8/6 最低點 19662 點反彈以來，8 個交易日已上漲 2492 點，漲幅達 12.67%，期間收復半年線，並沿 5 日線上攻，但本周遭遇月線反壓，屢攻未過，在短線漲幅已大下，單日成交值從 6421 億元縮至 3235 億元，市場出現觀望氣氛。
權值股今日普遍在盤下震盪，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌近 1%，站穩五日線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 皆下挫超過 2%，昨日強勢的電子股包括聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 2-3% 左右跌幅，傳產統一 (1216-TW)、中鋼 (2002-TW) 跌幅也約 2%，壓抑整體大盤走勢。
今日市場再度聚焦先進封裝設備概念股，設備股王弘塑 (3131-TW) 亮燈漲停，衝上 1980 元新天價，均華 (6640-TW) 也同樣漲停，其他如萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、均豪 (5483-TW)、易發 (6425-TW)、鈦昇 (8027-TW) 都在盤上表現，族群走勢相對突出。
不過，重電股表現仍舊弱勢，中興電 (1513-TW) 儘管獲挪威主權基金投資，成為台股持股比重最高業者，今日也在上漲後翻黑，下挫超過 1%，亞力 (1514-TW) 尾盤重挫 4%，指標股華城 (1519-TW) 也有 2% 跌幅。
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