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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為109.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 12:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.78元上修至6.95元，其中最高估值7.95元，最低估值6.08元，預估目標價為109.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.95(7.95)8.969.47
最低值6.08(6.08)7.297.49
平均值6.95(6.89)7.838.38
中位數6.95(6.78)7.78.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,304,285,0001,550,352,3301,580,617,080
最低值1,126,350,0001,203,597,0001,213,350,000
平均值1,199,281,9401,311,426,2501,352,915,970
中位數1,181,466,5001,248,551,2901,323,722,770

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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