鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.45元，預估目標價為252.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.45元，其中最高估值12.13元，最低估值10.59元，預估目標價為252.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.13(12.26)
|16.27
|18.3
|最低值
|10.59(10.22)
|13
|14.99
|平均值
|11.39(11.32)
|15.11
|17.1
|中位數
|11.45(11.36)
|15.08
|17.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,969,424,960
|9,490,074,680
|10,110,464,000
|最低值
|6,432,059,000
|7,214,056,000
|8,096,399,000
|平均值
|6,731,615,870
|8,432,792,100
|9,431,846,880
|中位數
|6,761,978,000
|8,448,254,000
|9,729,122,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資轉買249億元 連4日掃貨聯電17.7萬張 鴻海、金控股重納囊中
- 通膨下滑早知道? 鴻海 法說照進度，關鍵在週四? 台股量縮三腳督用錢投票: 保瑞、美時、藥華藥、中興電，債券ETF: 00937B
- 鴻海董座劉揚偉未出席法說 赴印度拜會總理莫迪討論投資
- 〈美股盤後〉美CPI趨緩為9月降息鋪路 三大指數小幅走高
下一篇