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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.45元，預估目標價為252.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 08:10


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.45元，其中最高估值12.13元，最低估值10.59元，預估目標價為252.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.13(12.26)16.2718.3
最低值10.59(10.22)1314.99
平均值11.39(11.32)15.1117.1
中位數11.45(11.36)15.0817.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,969,424,9609,490,074,68010,110,464,000
最低值6,432,059,0007,214,056,0008,096,399,000
平均值6,731,615,8708,432,792,1009,431,846,880
中位數6,761,978,0008,448,254,0009,729,122,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.2510.2110.057.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,162,221,3596,626,996,7505,994,173,8825,358,023,065

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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