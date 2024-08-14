鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為108元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.78元，其中最高估值7.95元，最低估值6.08元，預估目標價為108元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.03)
|8.96
|9.47
|最低值
|6.08(6.08)
|7.11
|7.49
|平均值
|6.87(6.58)
|7.78
|8.31
|中位數
|6.78(6.7)
|7.44
|8.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,307,010,570
|1,550,352,330
|1,580,617,080
|最低值
|1,126,350,000
|1,203,597,000
|1,231,084,000
|平均值
|1,213,163,800
|1,322,547,830
|1,367,330,000
|中位數
|1,206,732,000
|1,248,896,000
|1,343,462,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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