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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為108元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.78元，其中最高估值7.95元，最低估值6.08元，預估目標價為108元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.95(7.03)8.969.47
最低值6.08(6.08)7.117.49
平均值6.87(6.58)7.788.31
中位數6.78(6.7)7.448.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,307,010,5701,550,352,3301,580,617,080
最低值1,126,350,0001,203,597,0001,231,084,000
平均值1,213,163,8001,322,547,8301,367,330,000
中位數1,206,732,0001,248,896,0001,343,462,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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