手搖飲狂熱！全台每月新開40家 台北每平方公里就有12家

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-15 10:43

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2024 年迎來人類史上最熱的夏季，許多上班族出門外食後人手一杯手搖飲更是都會寫照。經濟部統計處今 (15) 日公布，113 年 1 至 6 月營業額 660 億元，創歷年同期新高，預期今年飲料店營業額可望突破 1,300 億元，手搖飲店以平均每月新開 40.2 家的速度快速展店，增幅居各類型之冠，全台飲料數以高雄及台南分居冠亞軍。

基於國人對飲料的喜愛，手搖飲品牌及品項持續推陳出新，近年業者更積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激發消費者購買意願，帶動飲料店營業額大抵呈逐年攀升態勢，107 年營業額首度突破千億大關，僅 109、110 年受疫情影響，分別年減 0.1% 及 0.6%。

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隨國內疫情趨緩，民眾外出餐飲需求回升，111、112 年營業額重回成長軌道，分別年增 11.9% 及 7.7%。113 年 1 至 6 月營業額 660 億元，創歷年同期新高，年增 5.8%，預期今年飲料店營業額可望突破 1,300 億元，再締新猷。

手搖飲店之營業家數與展店家數均居各類型飲料店之冠：受惠連鎖業者積極拓點擴大規模經濟，飲料店數逐年成長。依據財政部營利事業家數資料顯示，近 10 年 (103~112 年) 飲料店數平均成長 5.8%，113 年 5 月底飲料店數共計 2 萬 8,193 家，其中以最受國人喜愛、進入門檻較低的「手搖飲店」1 萬 6,070 家，占比 57.0% 最多；近 1 年來 (與 112 年 1 月比較)，手搖飲店以平均每月新開 40.2 家的速度快速展店，增幅居各類型之冠。

六都飲料店數占全國 7 成，高雄及台南分居冠亞軍：依縣市別觀察，113 年 5 月六都飲料店數占比高達 7 成，高雄市及臺南市飲料店數占比 15.0% 及 14.1% 分居冠亞軍，其中又以手搖飲店家數最多，另咖啡館、飲酒店及茶館家數則以臺北市居全國之冠。進一步觀察飲料店分布密度，若以人口計算，六都中以臺南市每萬人口有 21.4 家居首；從土地面積觀察，地狹人稠的臺北市平均每平方公里就有 12 家飲料店，獨冠全國。

飲料店營運數位化程度優於整體餐飲業：隨著網路社群及行動裝置的普及，加以疫情帶動零接觸經濟發展，業者加速數位轉型，提升行銷曝光度及營運效率。依據本處調查結果顯示，112 年 5 月飲料店提供之數位服務中，以「導入 POS 系統」占 84.1% 為最多，「經營網路社群」占 70.6% 居次，以下依序為「提供行動支付」占 65.9%，「加入外送平台」占 57.1%，以及「線上點餐系統」占 39.7%，且營運數位化程度高於整體餐飲業，與 107 年 4 月相比，亦呈上升趨勢。