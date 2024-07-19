搶消暑 飲料廠也換裝產品搭上韓流文創設計品牌大辦周末派對

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 19:25

為搶攻暑假商機，黑松 (1234-TW) 對 C&C 攜手超人氣韓國文創設計品牌 ZIZONE 推出萌出新高度的跨界聯名。C&C 產品特別換上了 ZIZONE 角色的繽紛夏裝，同時，除了產品瓶身換新裝外，再加碼與 ZIZONE 聯手於華山文創園區打造巨型 7 月週末派對。

黑松指出，C&C 與 ZIZONE 一起放大拍貼樂趣，限時打造出超大「C&C X ZIZONE 活力 FUN 大拍貼機」，超寬敞拍貼空間揪 10 位好友入鏡也不是問題！拍完美照後，還有 A2 海報尺寸的拍貼成品可以直接帶回家珍藏，FUN 大友情紀念意義。C&C X ZIZONE 的全台最大拍貼機魅力更吸引知名 K-POP 翻跳舞團 Dazzling 揪團體驗，現場挑戰拍攝最新團體宣傳海報。

黑松指出，ZIZONE 最夯角色─粉紅貓 PINGO 的 3.5 米高巨型氣偶只在華山文創園區看得到，萌力破表瞬間化身巨型派對注意力「嬌」點，將可體驗完全台最大拍貼機後，轉身就可前往一旁的粉紅貓 PINGO 氣偶續拍，上傳與巨型 PINGO 的合影