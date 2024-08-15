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研調：今年全球AI手機AP出貨估2.6億顆 2028年前年複合成長65%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 11:50

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研調：生成式AI往邊緣落地，手機與PC為首波導入量產的終端裝置。(圖：shutterstock)

生成式 AI 的應用迅速擴張，由現行仰賴雲端提供服務，逐漸往邊緣端延伸落地，DIGITIMES 研究中心認為，手機與 PC 為首波導入規模化並量產的終端裝置。 

DIGITIMES 指出，AI 手機的應用處理器 (AP) 技術發展與市場成長變化值得關注，分析師簡琮育預估，今年全球 AI 手機 AP 出貨將達 2.6 億顆，到了 2028 年將上看 8 億顆，年複合成長率 (CAGR) 達 65%。 


此外，受惠 AI 手機 AP 出貨成長，簡琮育預估今年有 2.4 億台 AI 手機，未來將成年增趨勢，2028 年 AI 手機滲透率可望突破 5 成。 

AI PC 方面，分析師陳辰妃指出，PC 軟硬體業者在今年積極推動 AI PC，不過處於初期試水溫階段。隨著 PC 處理器先後透過更先進製程來提升運算能力及降低功耗，加上微軟 (MSFT-US) 停更 Windows 10，並將 Copilot 產品導入終端市場，2025 年有望迎來 AI PC 一波成長動能。 

陳辰妃預估，今年 AI PC 處理器出貨將近 5000 萬顆，未來在 PC 軟硬體整合穩定成長的情況下，後續 AI PC 處理器出貨將逐年增加，2028 年 AI PC 處理器出貨將上看 1.5 億顆，這段期間 CAGR 達 39%。 

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