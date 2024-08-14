〈華紙法說〉受花蓮地震影響廠區設備提前歲修 Q2稅後虧損1.85億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 17:24

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華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開法說會，華紙第二季由盈轉虧，稅後虧損 1.85 億元，每股虧損 0.17 元。總經理陳瑞和說明，4 月花蓮地震影響生產及銷售，並提早進行廠區設備歲修，使得第二季呈現虧損。

華紙第二季營收 54.06 億元，季增 2.3%，年增 7%；毛利率 4.9%，季減 5.3 個百分點，年增 3.3 個百分點；營益率 - 4.8%，較第一季轉負，不過較去年同期轉佳；稅後虧損 1.85 億元，較第一季轉虧，不過虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.17 元。

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華紙今年上半年營收 106.89 億元，年增 1.6%；毛利率 7.5%，年增 3.6 個百分點；營益率 - 2.3%，較去年同期轉佳；稅後虧損 1.38 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.13 元。

陳瑞和表示，4 月 3 日花蓮地震是造成第二季虧損的主因，花蓮廠產能也因此減少 5 萬噸，4 月虧損最多，機台於 5 月逐步復原後虧損收斂一半。隨著陣後復原逐漸告一段落，紙漿與紙品銷量均有提升，已在 6 月轉盈。

至於產品價格走勢，陳瑞和說明，長、短纖漿價在 5、6 月達到高峰，不過中國對消費市場的不確定性，信心下滑，造成國際漿價走弱。而巴西主要漿廠於 7 月降價，中國 8 月對漿的需求回補明顯，且因 5、6 月價格相對高，業者拉貨較保守，隨著價格下滑，整體採購力道優於預期。