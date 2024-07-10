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寶成營收回春 Q2營收653億元創7季以來新高 年增3.54%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 19:20

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寶成營收回春 ，第二季營收653億元創7季以來新高年增3.54%。(鉅亨網記者張欽發攝)

製鞋業營運走出谷底，台灣鞋廠龍頭寶成 (9904-TW) 今 (10) 日公布最新營收內容顯示，寶成 2024 年以來營收已連續 3 個月正成長，寶成 6 月營收爲 209.99 億元，月減 9.7%，年增 1.68%，2024 年 1-6 月營收 1286.17 億元，年增 0.91%。

寶成 2024 年第二季營收 653.28 億元，也創 7 季以來新高，季增 3.22%，年增 3.54%，也爲 2023 年以來單季營收轉爲正成長。

寶成 2024 年第一季營收 632.89 億元，毛利率爲 25.49%，季減 1.96 個百分點，年增 1.5 個百分點，單季稅後純益爲 46.52 億元，季增約 109 倍，年增 3.69 倍，每股純益爲 1.58 元。

法人預期，台系製鞋廠配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。

 

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寶成營收製鞋

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