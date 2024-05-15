寶成首季稅後純益大增3.69倍 每股純益達1.58元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-15 18:03
製鞋業營運走出谷底，台灣鞋廠龍頭寶成 (9904-TW) 今 (15) 日公布最新財報，2024 年首季稅後純益爲 46.52 億元，創同期次高，季增約 109 倍，年增 3.69 倍，每股純益爲 1.58 元。
而就各鞋廠的 2024 年第一季財報來看，豐泰 (9910-TW) 首季稅後純益 12.71 億元，每股純益 1.29 元。志強 - KY(6768-TW) 首季稅後純益 3.4 億元，每股純益 1.73 元。鈺齊 - KY(9802-TW) 首季稅後純益 2.82 億元，每股純益 1.48 元。由 6 月將掛牌上市的來億 - KY(6890-TW) 提出的 2024 年第一季稅後純益 8.01 億元，每股 3.36 元。
寶成 2024 年第一季營收 632.89 億元，毛利率爲 25.49%，季減 1.96 個百分點，年增 1.5 個百分點，單季稅後純益爲 46.52 億元，季增約 109 倍，年增 3.69 倍，每股純益爲 1.58 元。
寶成 2024 年第一季鞋類製造業務營業收入，較 2023 年同期增加 12.86 億元，年增 3.4%。
同時，在業外收入方面，寶成 2024 年第一季來自南山人壽相關轉投資利益為 24.03 億元，年增 23.77 億元。
法人預期，台系製鞋廠配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。
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