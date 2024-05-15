寶成首季稅後純益大增3.69倍 每股純益達1.58元

而就各鞋廠的 2024 年第一季財報來看，豐泰 (9910-TW) 首季稅後純益 12.71 億元，每股純益 1.29 元。志強 - KY(6768-TW) 首季稅後純益 3.4 億元，每股純益 1.73 元。鈺齊 - KY(9802-TW) 首季稅後純益 2.82 億元，每股純益 1.48 元。由 6 月將掛牌上市的來億 - KY(6890-TW) 提出的 2024 年第一季稅後純益 8.01 億元，每股 3.36 元。