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鉅亨速報

盤後速報 - 晶采(8049)下週(8月15日)除息2.7元，預估參考價36.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


晶采(8049-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

以今日(8月8日)收盤價39.30元計算，預估參考價為36.6元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶采(8049-TW)所屬產業為光電業，主要業務為資料儲存及處理設備製造.電子零組件製造業.。其他機械器具零售(液晶顯示器及液晶顯示模組及觸控螢幕).。事務性機器設備零售。近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 39.30 2.7 6.87% 0.0
2023/08/16 40.55 3.0 7.4% 0.0
2022/08/17 27.15 2.1 7.73% 0.0
2021/08/24 25.0 1.65 6.6% 0.0
2020/08/14 23.0 1.8 7.83% 0.0

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