盤後速報 - 晶采(8049)下週(8月15日)除息2.7元，預估參考價36.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
晶采(8049-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
以今日(8月8日)收盤價39.30元計算，預估參考價為36.6元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶采(8049-TW)所屬產業為光電業，主要業務為資料儲存及處理設備製造.電子零組件製造業.。其他機械器具零售(液晶顯示器及液晶顯示模組及觸控螢幕).。事務性機器設備零售。近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|39.30
|2.7
|6.87%
|0.0
|2023/08/16
|40.55
|3.0
|7.4%
|0.0
|2022/08/17
|27.15
|2.1
|7.73%
|0.0
|2021/08/24
|25.0
|1.65
|6.6%
|0.0
|2020/08/14
|23.0
|1.8
|7.83%
|0.0
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