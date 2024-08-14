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鉅亨速報

盤後速報 - 建錩(5014)次交易(15)日除息1元，參考價16.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


建錩(5014-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為16.15元，相較今日收盤價17.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.83%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 17.15 1.0 5.83% 0.0
2023/07/28 15.4 0.8 5.19% 0.0
2022/07/28 17.75 1.2 6.76% 0.0
2018/09/11 9.48 0.3 3.16% 0.0
2017/09/11 17.6 0.8 4.55% 0.0

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