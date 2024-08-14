盤後速報 - 建錩(5014)次交易(15)日除息1元，參考價16.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
建錩(5014-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為16.15元，相較今日收盤價17.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.83%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|17.15
|1.0
|5.83%
|0.0
|2023/07/28
|15.4
|0.8
|5.19%
|0.0
|2022/07/28
|17.75
|1.2
|6.76%
|0.0
|2018/09/11
|9.48
|0.3
|3.16%
|0.0
|2017/09/11
|17.6
|0.8
|4.55%
|0.0
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