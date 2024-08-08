盤後速報 - 建錩(5014)下週(8月15日)除息1元，預估參考價15.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
建錩(5014-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(8月8日)收盤價16.30元計算，預估參考價為15.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
建錩(5014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為止滑板、不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵。近5日股價下跌2.15%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|16.30
|1.0
|6.13%
|0.0
|2023/07/28
|15.4
|0.8
|5.19%
|0.0
|2022/07/28
|17.75
|1.2
|6.76%
|0.0
|2018/09/11
|9.48
|0.3
|3.16%
|0.0
|2017/09/11
|17.6
|0.8
|4.55%
|0.0
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