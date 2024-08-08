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鉅亨速報

盤後速報 - 建錩(5014)下週(8月15日)除息1元，預估參考價15.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


建錩(5014-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月8日)收盤價16.30元計算，預估參考價為15.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

建錩(5014-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為止滑板、不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵。近5日股價下跌2.15%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 16.30 1.0 6.13% 0.0
2023/07/28 15.4 0.8 5.19% 0.0
2022/07/28 17.75 1.2 6.76% 0.0
2018/09/11 9.48 0.3 3.16% 0.0
2017/09/11 17.6 0.8 4.55% 0.0

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