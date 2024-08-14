盤後速報 - 五福(2745)次交易(15)日除息3.5元，參考價91.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
五福(2745-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為91.6元，相較今日收盤價95.10元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|95.10
|3.5
|3.68%
|0.0
|2020/08/19
|15.6
|0.3
|1.92%
|0.0
|2019/08/08
|20.1
|0.3
|1.49%
|0.0
|2018/08/09
|27.55
|1.7644
|6.4%
|0.0
|2017/08/31
|37.529999
|0.2965
|1.38%
|0.0
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