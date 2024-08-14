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鉅亨速報

盤後速報 - 五福(2745)次交易(15)日除息3.5元，參考價91.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


五福(2745-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為91.6元，相較今日收盤價95.10元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 95.10 3.5 3.68% 0.0
2020/08/19 15.6 0.3 1.92% 0.0
2019/08/08 20.1 0.3 1.49% 0.0
2018/08/09 27.55 1.7644 6.4% 0.0
2017/08/31 37.529999 0.2965 1.38% 0.0

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