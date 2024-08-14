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鉅亨速報

盤後速報 - 櫻花建(2539)次交易(15)日除權息2元，參考價71.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


櫻花建(2539-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.6元，合計股利2元。

首日參考價為71.38元，相較今日收盤價83.20元，權息值合計為11.82元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 83.20 0.4 0.48% 1.6
2023/08/24 48.05 0.19898 0.41% 1.591859
2022/08/31 35.1 0.1988 0.57% 1.3913
2021/09/22 34.25 0.1993 0.58% 1.3954
2020/08/19 35.3 0.9898 2.8% 1.8807

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