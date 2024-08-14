盤後速報 - 櫻花建(2539)次交易(15)日除權息2元，參考價71.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
櫻花建(2539-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.6元，合計股利2元。
首日參考價為71.38元，相較今日收盤價83.20元，權息值合計為11.82元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|83.20
|0.4
|0.48%
|1.6
|2023/08/24
|48.05
|0.19898
|0.41%
|1.591859
|2022/08/31
|35.1
|0.1988
|0.57%
|1.3913
|2021/09/22
|34.25
|0.1993
|0.58%
|1.3954
|2020/08/19
|35.3
|0.9898
|2.8%
|1.8807
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