盤後速報 - 櫻花建(2539)下週(8月15日)除權息2元，預估參考價63.71元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
櫻花建(2539-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.6元，合計股利2元。
以今日(8月8日)收盤價74.30元計算，預估參考價為63.71元，權息值合計為10.59元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
櫻花建(2539-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。近5日股價下跌5.53%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|74.30
|0.4
|0.54%
|1.6
|2023/08/24
|48.05
|0.19898
|0.41%
|1.591859
|2022/08/31
|35.1
|0.1988
|0.57%
|1.3913
|2021/09/22
|34.25
|0.1993
|0.58%
|1.3954
|2020/08/19
|35.3
|0.9898
|2.8%
|1.8807
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