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鉅亨速報

盤後速報 - 櫻花建(2539)下週(8月15日)除權息2元，預估參考價63.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


櫻花建(2539-TW)下週(8月15日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.6元，合計股利2元。

以今日(8月8日)收盤價74.30元計算，預估參考價為63.71元，權息值合計為10.59元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

櫻花建(2539-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。近5日股價下跌5.53%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 74.30 0.4 0.54% 1.6
2023/08/24 48.05 0.19898 0.41% 1.591859
2022/08/31 35.1 0.1988 0.57% 1.3913
2021/09/22 34.25 0.1993 0.58% 1.3954
2020/08/19 35.3 0.9898 2.8% 1.8807

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