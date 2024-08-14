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鉅亨速報

盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(15)日除息0.16元，參考價16.77元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


台新永續高息中小(00936-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。

首日參考價為16.77元，相較今日收盤價16.93元，息值合計為0.16元，股息殖利率0.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 16.93 0.16 0.95% 0.0
2024/07/15 18.43 0.16 0.87% 0.0
2024/06/18 19.86 0.25 1.26% 0.0
2024/05/16 18.16 0.16 0.88% 0.0
2024/04/17 17.63 0.11 0.62% 0.0

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