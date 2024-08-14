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鉅亨速報

盤後速報 - 皇田(9951)下週(8月21日)除息3.4元，預估參考價64.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


皇田(9951-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。

以今日(8月14日)收盤價68.30元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為3.4元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇田(9951-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽窗窗簾。割草機。近5日股價上漲2.72%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 68.30 3.4 4.98% 0.0
2023/08/22 78.2 3.3 4.22% 0.0
2022/09/07 66.2 3.3 4.98% 0.0
2021/09/07 88.0 4.7 5.34% 0.0
2020/09/03 94.0 3.5 3.72% 0.0

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