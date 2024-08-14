盤後速報 - 皇田(9951)下週(8月21日)除息3.4元，預估參考價64.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
皇田(9951-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.4元。
以今日(8月14日)收盤價68.30元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為3.4元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇田(9951-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽窗窗簾。割草機。近5日股價上漲2.72%，櫃買市場加權指數上漲9.12%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|68.30
|3.4
|4.98%
|0.0
|2023/08/22
|78.2
|3.3
|4.22%
|0.0
|2022/09/07
|66.2
|3.3
|4.98%
|0.0
|2021/09/07
|88.0
|4.7
|5.34%
|0.0
|2020/09/03
|94.0
|3.5
|3.72%
|0.0
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