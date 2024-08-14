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鉅亨速報

盤後速報 - 程泰(1583)次交易(15)日除息4元，參考價65.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


程泰(1583-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為65.3元，相較今日收盤價69.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 69.30 4.0 5.77% 0.0
2023/08/10 69.7 3.0 4.3% 0.0
2022/08/11 62.0 2.5 4.03% 0.0
2021/08/12 67.4 3.0 4.45% 0.0
2020/08/13 60.8 3.0 4.93% 0.0

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