盤後速報 - 程泰(1583)次交易(15)日除息4元，參考價65.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
程泰(1583-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為65.3元，相較今日收盤價69.30元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|69.30
|4.0
|5.77%
|0.0
|2023/08/10
|69.7
|3.0
|4.3%
|0.0
|2022/08/11
|62.0
|2.5
|4.03%
|0.0
|2021/08/12
|67.4
|3.0
|4.45%
|0.0
|2020/08/13
|60.8
|3.0
|4.93%
|0.0
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