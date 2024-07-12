盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(15)日除息0.16元，參考價18.27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
台新永續高息中小(00936-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.16元。
首日參考價為18.27元，相較今日收盤價18.43元，息值合計為0.16元，股息殖利率0.87%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|18.43
|0.16
|0.87%
|0.0
|2024/06/18
|19.86
|0.25
|1.26%
|0.0
|2024/05/16
|18.16
|0.16
|0.88%
|0.0
|2024/04/17
|17.63
|0.11
|0.62%
|0.0
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