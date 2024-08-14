振大環球Q3迎旺季營運升溫 訂單能見度達明年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 13:54
興櫃成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 表示第三季業績將反映產業旺季，營運增溫，訂單能見度已經可以看到明年初，隨著客戶訂單需求提升，整體下半年營運動能有望比上半年強。
振大環球也將於明 (15) 日將進行除息交易，每股配發現金股利 7.2 元，隨著越南及馬達加斯加新廠資本支出高峰已過，加上公司獲利持續穩健，未來股息配發率有望回歸同業接近 7 成以上的水平。
振大環球上半年營收 22.71 億元，毛利率 27.78%，營益率 18.37%，稅後純益 4.53 億元，年增 46.88%，淨利率 19.96%，毛利率、營益率、淨利率三率三升同創歷史新高，每股純益 7.53 元。
振大環球說明，上半年因搭配產能規劃以高毛利訂單為優先，營收相較去年上半年減 10.55%，但公司 7 月營收為 7.24 億，月增 79.1%、年增 59.61%，創 22 個月以來單月新高，全年營收有望達成雙位數成長目標。
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