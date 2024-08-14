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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為42.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.91元，其中最高估值1.05元，最低估值0.7元，預估目標價為42.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.05(1.47)1.221.572.04
最低值0.7(0.86)0.650.891.67
平均值0.9(0.98)0.971.221.81
中位數0.91(0.93)1.021.281.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.62億32.09億39.90億49.71億
最低值23.73億29.52億35.71億46.46億
平均值24.03億30.49億37.78億48.02億
中位數24.04億30.45億37.78億47.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-7.92-137.97-0.650.190.02
營業收入2.69億4.53億7.93億12.80億19.94億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONON

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