鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為42.71元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.93元下修至0.91元，其中最高估值1.05元，最低估值0.7元，預估目標價為42.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.05(1.47)
|1.22
|1.57
|2.04
|最低值
|0.7(0.86)
|0.65
|0.89
|1.67
|平均值
|0.9(0.98)
|0.97
|1.22
|1.81
|中位數
|0.91(0.93)
|1.02
|1.28
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.62億
|32.09億
|39.90億
|49.71億
|最低值
|23.73億
|29.52億
|35.71億
|46.46億
|平均值
|24.03億
|30.49億
|37.78億
|48.02億
|中位數
|24.04億
|30.45億
|37.78億
|47.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.92
|-137.97
|-0.65
|0.19
|0.02
|營業收入
|2.69億
|4.53億
|7.93億
|12.80億
|19.94億
詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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