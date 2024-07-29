鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調升至140元，幅度約7.69%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至140元，調升幅度7.69%。其中最高估值185元，最低估值108元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Mohawk工業評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀1位。
Mohawk工業今(29日)收盤價為160.71元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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