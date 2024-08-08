三大事業同步成長 樺漢7月營收117億元寫同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 16:19

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工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收 117.59 億元，月減 7%、年增 27.6%；累計今年前 7 月營收 811.57 億元，年增 21.7%，單月及累計營收均創同期新高。

樺漢說明，三大事業體 7 月營收表現，分別為工控設計 20.7 億元、年增 3.8%；品牌通路 47.79 億元、年增 54.2%；系統整合 49.10 億元、年增 19.1%。

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近期營運來看，樺漢表示，美國市場報佳音，正式成為數位商務解決方案提供商 - NCR Voyix 的全球獨家硬體供應商；歐洲的智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升。

樺漢進一步指出，目前集團 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台之包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI 技術應用、ESG 節能減碳應用等的設備出貨暢旺及服務需求增溫，在手訂單金額創新高。

面對大環境不確定性因子對三大事業體營運帶來的影響，樺漢表示，持續落實「多元多角經營」、「個體營運規模放大」、「優化整體事業體結構」等重要策略的執行。