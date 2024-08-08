三大事業同步成長 樺漢7月營收117億元寫同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-08 16:19
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收 117.59 億元，月減 7%、年增 27.6%；累計今年前 7 月營收 811.57 億元，年增 21.7%，單月及累計營收均創同期新高。
樺漢說明，三大事業體 7 月營收表現，分別為工控設計 20.7 億元、年增 3.8%；品牌通路 47.79 億元、年增 54.2%；系統整合 49.10 億元、年增 19.1%。
近期營運來看，樺漢表示，美國市場報佳音，正式成為數位商務解決方案提供商 - NCR Voyix 的全球獨家硬體供應商；歐洲的智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升。
樺漢進一步指出，目前集團 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台之包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI 技術應用、ESG 節能減碳應用等的設備出貨暢旺及服務需求增溫，在手訂單金額創新高。
面對大環境不確定性因子對三大事業體營運帶來的影響，樺漢表示，持續落實「多元多角經營」、「個體營運規模放大」、「優化整體事業體結構」等重要策略的執行。
樺漢表示，不僅有助降低單季獲利表現因單一事業體營運大幅衰退不如預期的短期衝擊，亦以期透過高水位之訂單能見度，期許今年獲利成績仍在景氣逆風中穩健增長。
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