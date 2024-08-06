樺漢成為NCR Voyix全球獨家硬體供應商

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 19:23

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工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日宣布，與商務解決方案商 NCR Voyix(VYX-US)簽署了最終協議，樺漢成為 NCR Voyix 全球獨家硬體供應商，將負責其產品的供應、設計、履行、運輸及保固管理。

樺漢董事長朱復銓表示，自 2008 年以來，樺漢一直是 NCR Voyix 優質的策略供應商，現在更成為全球獨家硬體整合服務供應商，雙方將合作在 NCR Voyix 及其客戶之間提供穩定可靠的產品服務。

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NCR Voyix 首席執行官 David Wilkinson 表示，近年 NCR Voyix 硬體業務已經從內部製造轉向外包製造，現在將由樺漢獨家來提供全方位的管理，NCR Voyix 將專注於發展和投資軟體和服務能力，持續滿足客戶不斷演變的需求與推動創新。

樺漢表示，將利用增加的資本和專注的資源，目標是擴大服務範疇，促進公司長期的增長和成功，對技術、基礎設施以及戰略性收購與合作夥伴關係的投資，並將支持公司在現有和新市場中的增長。