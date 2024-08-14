公平待客 永豐打造金融友善分行 金管會主委親臨視察

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 12:42

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永豐銀行積極實踐公平待客，今（14）日金管會主任委員彭金隆偕同銀行局、衛生福利部等跨部會首長，親臨金融友善服務示範點－濟南路分行視察，體驗無障礙軟、硬體設施及行員服務等完善流程。永豐銀行表示，透過建立內部文化、深植公平待客精神於企業運作核心，輔以升級各項軟、硬體與人員教育訓練，以及創新推出貼近多元族群的產品，同時也以論壇或展覽等形式與各界互動溝通等方式，一同邁向「翻轉金融、共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

集團齊力 打造金融友善服務

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永豐銀行表示，母公司－永豐金控上（7）月於董事會下新設永續發展委員會，由集團內跨公司董事組成委員會，共同推動金控及各子公司的永續政策及工作計畫，其中，公平待客及金融友善措施亦為該永續發展委員會督導管理的重點工作之一。

金管會「113 年公平待客原則評核」中，永豐銀行排名前 25%，顯示永豐以具體行動落實公平待客，包括保障弱勢族群權益、優化分行無障礙環境、提供無障礙數位服務及強化防詐守護民眾資產等，都已展現一定成效。

優化分行設施 共創美好生活

永豐銀行指出，濟南路分行設有各項無障礙軟、硬體設施，包括新增容膝式及感應式 ATM，當客戶走近機台時，可自動播音、提醒客戶使用無障礙機台，並透過語音方式存款、提款或轉帳等；臨櫃則提供聽障手語翻譯及增設容膝櫃台空間、升降桌面寫字台及手語翻譯服務、線上文字客服及口述免填單等完整的金融友善輔助工具；同步於 ATM、服務鈴及補摺機增設定位點導盲磚，客服電話則新增友善標示，無障礙廁所內增設閃光警示燈、尿布台及置物架等，打造多元共融環境。更多資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。