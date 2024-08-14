永豐銀莊銘福：美國降息對企業經營有利 速度不宜過猛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-14 11:42

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為實踐普惠金融公平待客，金管會主委彭金隆今 (14) 日偕同銀行局官員，親臨永豐銀行濟南路分行視察，永豐銀總經理莊銘福會後受訪時，談及美國最新通膨降溫提升降息預期，他認為，對整體企業經營將是一大利多，可望降低資金成本壓力，但降息速度不宜過猛，預估美國經濟呈現軟著陸，慢慢降息效果較佳。

美國通膨低於預期，提高聯準會 9 月大幅降息的可能性，並上看 2 碼，莊銘福認為，先不論利差縮小對銀行的影響，整體來看，啟動降息，對於整個產業、公司行號，都是比較大的幫助，因為在高利率環境下，企業經營真的很不容易，所以過去兩年，除了美國或台灣以外，其他地方經濟普遍不怎麼好，主要都是利息高昂的環境所造成的。

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莊銘福認為，美國慢慢降息較佳，不宜一次降太快，預期美國經濟呈現軟著陸，慢慢降息對於整個企業的經營都會有很大的幫助，當中有著因果關係。

永豐銀行積極實踐公平待客，莊銘福說明，基本上每家都有配備無障礙設施，但有些東西可能不是每家全部都有，例如閃光警示燈，是從去年 10 月開始聽到這些客戶有需求，因此正在陸續佈建當中。

莊銘福進一步指出，容膝櫃台空間也獲得不錯回饋，但卡在廠商供應不及，根本無法交貨，我們持續在催促，希望至少未來六都每個行政區都能夠有一台這樣的容膝 ATM，這是我們努力的目標，預算不是重點，重要的是普及化，擴及所有分行，達到普惠金融目標。

實務上還有碰到一些問題，像是建築物較為老舊，對於營造友善無障礙環境有點困難，需要一個長期性的計畫來實踐，如果有些地方真的不適合為這些身心障礙的朋友來服務的話，未來不排除會考慮搬遷分行，預計會抓 3 至 5 年計畫，不是一件容易的事。