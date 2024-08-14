萬達寵物實體門市已達122家 上櫃首日蜜月甜漲約26%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 09:43

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萬達寵物 (6968-TW) 今 (14) 日以每股 68 元掛牌， 早盤開盤價 86 元，漲幅達 26.47%，最高達 86.7 元，萬達寵物 2024 年上半年稅後純益達 5687 萬元，年增 14.65%，每股純益 1.43 元。萬達寵物董事長陳樂維指出，萬達寵物的上櫃掛牌將以高度的敏銳、創新及專注客戶的需求 ，以優秀的團隊構築出強大的市場競爭力。

今天的萬達寵物上櫃掛牌儀式，也是 OTC 董事長簡立忠上任主持的第一家 IPO 上櫃典禮。

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萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，毛利率 41.94%，季增 1 個百分點年增 0.02 個百分點，稅後純益 1997 萬元，季減 45.86%，年增 13.5%，每股純益 0.5 元。萬達寵物 2024 年上半年營收 13.95 億元，毛利率 41.42%，年減 0.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益達 5687 萬元，年增 14.65%，每股純益 1.43 元

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物全台門市布點在六都及花蓮，截至 2024 年 7 月底全台已達 122 家實體門市，萬達寵物也樂觀看待萬達寵物未來營運成長，目標展店數達 250 間。

萬達寵物在全台已擁有 122 家直營門市，旗下並且有「寵物公園」等門市。(鉅亨網記者張欽發攝)

萬達寵物 2024 年 7 月營收 2.29 億元，月增 1.26%，年增 5.15%，2024 年 1-7 月營收 16.24 億元，年增 13.24%。同時，萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，季減 3.36%，年增 12.03%。同時，以萬達寵物過去經營經驗來看，大抵暑假爲營運的淡季，主要是進入暑期炎熱，萌寵吃的少、用品也消費少，至於進入秋冬季以至翌年春節，則屬市場消費的旺季。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。2023 年營收占比為食品（70.71%）、用品（23.42%）、美容（5.87%）。