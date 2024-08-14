鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至39.88元，預估目標價為601元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由37.78元上修至39.88元，其中最高估值43.81元，最低估值26.49元，預估目標價為601元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.81(43.81)
|48.61
|53.25
|最低值
|26.49(26.49)
|27.34
|36.79
|平均值
|37.87(37.45)
|37.74
|42.61
|中位數
|39.88(37.78)
|34.24
|37.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28,437,690
|32,590,490
|36,272,430
|最低值
|23,107,910
|24,411,030
|26,047,230
|平均值
|25,943,610
|27,233,800
|29,516,220
|中位數
|25,480,160
|26,375,210
|26,229,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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