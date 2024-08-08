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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至37.78元，預估目標價為571元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.53元上修至37.78元，其中最高估值43.81元，最低估值26.49元，預估目標價為571元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.81(43.81)48.6153.25
最低值26.49(26.49)27.3436.79
平均值37.44(36.94)37.3442.61
中位數37.78(36.53)34.2437.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值28,437,69032,590,49036,272,430
最低值23,107,91024,411,03026,047,230
平均值25,942,94027,178,91029,516,220
中位數25,480,16026,375,21026,229,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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