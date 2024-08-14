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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調升至601元，幅度約5.25%

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉晶光(3406-TW)提出目標價估值：中位數由571元上修至601元，調升幅度5.25%。其中最高估值832元，最低估值435元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予玉晶光(3406-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀1位。

玉晶光(3406-TW)今(13日)收盤價為532元。近5日股價上漲17.44%，相關光 電 業近5日上漲7.47%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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