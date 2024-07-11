鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至276元，幅度約5.34%
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 20:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)提出目標價估值：中位數由262元上修至276元，調升幅度5.34%。其中最高估值319元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予上銀(2049-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀3位。
上銀(2049-TW)今(11日)收盤價為224元。近5日股價上漲6.92%，相關電機機械近5日下跌1.14%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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