鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調降至255元，幅度約4.85%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)提出目標價估值：中位數由268元下修至255元，調降幅度4.85%。其中最高估值319元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予上銀(2049-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀3位。
上銀(2049-TW)今(30日)收盤價為202.5元。近5日股價下跌4.09%，相關電機機械近5日下跌6.04%，集中市場加權指數下跌0.42%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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