search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NNN REIT公司(NNN-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NNN REIT公司(NNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元上修至2.08元，其中最高估值2.17元，最低估值1.97元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.17(2.09)2.142.28
最低值1.97(1.97)1.992.05
平均值2.05(2.03)2.052.14
中位數2.08(2.02)2.032.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.73億9.16億9.66億9.86億
最低值8.37億8.48億8.54億9.86億
平均值8.57億8.93億9.25億9.86億
中位數8.63億8.98億9.43億9.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.561.221.511.892.16
營業收入6.70億6.61億7.26億7.73億8.28億

詳細資訊請看美股內頁：
NNN REIT公司(NNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNNN

相關行情

台股首頁我要存股
NNN REIT公司45.770.18%

延伸閱讀


Empty