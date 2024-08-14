鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司MDT-US的目標價調降至92元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 10:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對美敦力公司(MDT-US)提出目標價估值：中位數由95元下修至92元，調降幅度3.16%。其中最高估值105元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予美敦力公司評價：積極樂觀17位、保持中立15位、保守悲觀3位。
美敦力公司今(14日)收盤價為82.27元。近5日股價上漲3.16%，標普指數上漲3.71%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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