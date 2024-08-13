鉅亨速報 - Factset 最新調查：NNN REIT公司(NNN-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NNN REIT公司(NNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.02元，其中最高估值2.09元，最低估值1.97元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.09(2.08)
|2.13
|2.28
|最低值
|1.97(1.97)
|1.99
|2.05
|平均值
|2.03(2.01)
|2.05
|2.14
|中位數
|2.02(1.99)
|2.03
|2.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.73億
|9.16億
|9.66億
|9.86億
|最低值
|8.37億
|8.48億
|8.54億
|9.86億
|平均值
|8.57億
|8.93億
|9.25億
|9.86億
|中位數
|8.63億
|8.98億
|9.43億
|9.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|1.22
|1.51
|1.89
|2.16
|營業收入
|6.70億
|6.61億
|7.26億
|7.73億
|8.28億
詳細資訊請看美股內頁：
NNN REIT公司(NNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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