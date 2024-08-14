鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)EPS預估上修至4.84元，預估目標價為55.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.84元，其中最高估值4.93元，最低估值4.47元，預估目標價為55.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.93(4.84)
|5.62
|5.84
|最低值
|4.47(4.47)
|4.56
|4.61
|平均值
|4.78(4.7)
|5.3
|5.33
|中位數
|4.84(4.73)
|5.34
|5.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|331.95億
|345.66億
|360.88億
|最低值
|96.14億
|97.81億
|101.85億
|平均值
|214.04億
|221.74億
|231.36億
|中位數
|214.04億
|221.74億
|231.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.33
|3.06
|5.36
|4.01
|3.90
|營業收入
|305.17億
|335.46億
|290.10億
|191.17億
|307.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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