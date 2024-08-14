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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)EPS預估上修至4.84元，預估目標價為55.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.84元，其中最高估值4.93元，最低估值4.47元，預估目標價為55.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.93(4.84)5.625.84
最低值4.47(4.47)4.564.61
平均值4.78(4.7)5.35.33
中位數4.84(4.73)5.345.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值331.95億345.66億360.88億
最低值96.14億97.81億101.85億
平均值214.04億221.74億231.36億
中位數214.04億221.74億231.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.333.065.364.013.90
營業收入305.17億335.46億290.10億191.17億307.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSLF

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