search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.93元，最低估值1.13元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.93(1.93)2.483.183.27
最低值1.13(1.01)0.870.961.1
平均值1.48(1.45)1.531.841.96
中位數1.45(1.42)1.391.761.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值310.43億318.04億331.15億313.39億
最低值293.10億288.84億289.28億294.05億
平均值300.30億300.83億305.79億307.00億
中位數300.61億299.07億306.13億311.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入278.12億252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARAA

相關行情

台股首頁我要存股
Paramount Global - Class A22.24320.69%

延伸閱讀


Empty