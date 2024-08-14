鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.93元，最低估值1.13元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.48
|3.18
|3.27
|最低值
|1.13(1.01)
|0.87
|0.96
|1.1
|平均值
|1.48(1.45)
|1.53
|1.84
|1.96
|中位數
|1.45(1.42)
|1.39
|1.76
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|310.43億
|318.04億
|331.15億
|313.39億
|最低值
|293.10億
|288.84億
|289.28億
|294.05億
|平均值
|300.30億
|300.83億
|305.79億
|307.00億
|中位數
|300.61億
|299.07億
|306.13億
|311.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|278.12億
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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