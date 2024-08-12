鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class APARAA-US的目標價調降至11.25元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)提出目標價估值：中位數由11.75元下修至11.25元，調降幅度4.26%。其中最高估值19元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Paramount Global - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀10位。
Paramount Global - Class A今(12日)收盤價為23.14元。近5日股價上漲4.26%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為11.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為86.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為201.43元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇