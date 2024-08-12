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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class APARAA-US的目標價調降至11.25元，幅度約4.26%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)提出目標價估值：中位數由11.75元下修至11.25元，調降幅度4.26%。其中最高估值19元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Paramount Global - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立14位、保守悲觀10位。

Paramount Global - Class A今(12日)收盤價為23.14元。近5日股價上漲4.26%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PARAA市場預估目標價

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