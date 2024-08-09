鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為11.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.28元，其中最高估值1.83元，最低估值1.01元，預估目標價為11.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.83(1.64)
|2.15
|2.47
|2.52
|最低值
|1.01(0.98)
|0.69
|0.86
|1.35
|平均值
|1.34(1.26)
|1.43
|1.81
|1.93
|中位數
|1.28(1.24)
|1.39
|1.76
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|310.43億
|318.04億
|331.15億
|335.00億
|最低值
|294.17億
|288.84億
|289.28億
|299.92億
|平均值
|302.99億
|303.59億
|309.74億
|311.89億
|中位數
|304.25億
|303.80億
|306.97億
|310.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|278.12億
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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