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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為11.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.28元，其中最高估值1.83元，最低估值1.01元，預估目標價為11.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(1.64)2.152.472.52
最低值1.01(0.98)0.690.861.35
平均值1.34(1.26)1.431.811.93
中位數1.28(1.24)1.391.761.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值310.43億318.04億331.15億335.00億
最低值294.17億288.84億289.28億299.92億
平均值302.99億303.59億309.74億311.89億
中位數304.25億303.80億306.97億310.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入278.12億252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARAA

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