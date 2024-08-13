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鉅亨速報

盤後速報 - 合庫金(5880)次交易(14)日除權息1元，參考價24.93元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


合庫金(5880-TW)次交易(14)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.65元，股票股利0.35元，合計股利1元。

首日參考價為24.93元，相較今日收盤價26.45元，權息值合計為1.52元，股息殖利率2.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 26.45 0.65 2.46% 0.35000000000000003
2023/08/09 29.35 0.5 1.7% 0.5
2022/08/10 28.5 1.0 3.51% 0.3
2021/09/08 22.4 0.0 0.0% 0.2
2021/08/11 22.15 0.85 3.84% 0.0

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