盤後速報 - 合庫金(5880)次交易(14)日除權息1元，參考價24.93元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
合庫金(5880-TW)次交易(14)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.65元，股票股利0.35元，合計股利1元。
首日參考價為24.93元，相較今日收盤價26.45元，權息值合計為1.52元，股息殖利率2.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|26.45
|0.65
|2.46%
|0.35000000000000003
|2023/08/09
|29.35
|0.5
|1.7%
|0.5
|2022/08/10
|28.5
|1.0
|3.51%
|0.3
|2021/09/08
|22.4
|0.0
|0.0%
|0.2
|2021/08/11
|22.15
|0.85
|3.84%
|0.0
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