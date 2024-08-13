齊心守護藻礁！合庫前進三芝淨灘 助力海洋生態保育

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 10:43

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維護生物多樣性，落實生態永續，上週六 (10 日) 合庫志工團再次前往認養之新北市三芝區淺水灣海岸線辦理淨灘，因該海岸線屬覆滿綠藻之藻礁海岸，具有高度生物多樣性，透過定期守護藻礁生態，同時帶動員工實踐負責任環境行為，傳達環境教育理念，以具體行動落實環境永續，且獲新北市政府環保局公開表揚頒贈感謝狀。

合庫積極以各種實質行動擴展多元合作夥伴，共同守護地球資源，包括攜手台灣濕地保護聯盟、台灣黑面琵鷺保育學會、臺南青鯤鯓鹽田濕地與頂山鹽灘濕地鄰近社區居民和志工，透過濕地淨灘與植樹行動，共同守護地球資源，推動國土永續發展。

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合庫另捐助國立中山大學「以碳中和為核心之海洋永續發展計畫」與農業部水產試驗所澎湖漁業研究中心「海草床復育計畫」，共同推展生態復育和海洋碳匯之重要任務，達到海洋生物保育、固碳及提高海岸帶抵抗氣候變遷天然災害之韌性等多重效益。

合庫面對全球暖化造成氣候變遷影響，111 年即完成全據點溫室氣體盤查，辨識排放熱點，力行節能減碳，112 年合庫銀行榮獲台北市零碳標竿獎工商產業甲組優等獎、經濟部節能標竿獎銀獎及環境部第 5 屆「國家企業環保獎」銀級獎等殊榮肯定；另依臺灣證券交易所 112 年上市金融保險業 ESG 統計，在溫室氣體排放減量 (範疇一加範疇二) 部分，合庫金控減碳幅度達 13.73%，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多之公司。