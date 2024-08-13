盤後速報 - 捷流閥業(4580)次交易(14)日除息4.8元，參考價100.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
捷流閥業(4580-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。
首日參考價為100.2元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為4.8元，股息殖利率4.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|105.00
|4.7983
|4.57%
|0.0
|2023/08/15
|95.3
|5.2499
|5.51%
|0.0
|2022/08/08
|90.4
|5.2168
|5.77%
|0.0
|2021/08/26
|90.3
|5.11
|5.66%
|0.0
|2020/07/16
|114.0
|5.0
|4.39%
|0.0
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