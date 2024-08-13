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鉅亨速報

盤後速報 - 捷流閥業(4580)次交易(14)日除息4.8元，參考價100.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


捷流閥業(4580-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。

首日參考價為100.2元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為4.8元，股息殖利率4.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 105.00 4.7983 4.57% 0.0
2023/08/15 95.3 5.2499 5.51% 0.0
2022/08/08 90.4 5.2168 5.77% 0.0
2021/08/26 90.3 5.11 5.66% 0.0
2020/07/16 114.0 5.0 4.39% 0.0

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