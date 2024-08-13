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鉅亨速報

盤後速報 - 松上(6156)次交易(14)日除息0.8元，參考價26.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


松上(6156-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為26.15元，相較今日收盤價26.95元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/14 26.95 0.7987 2.96% 0.0
2023/08/10 22.05 0.8 3.63% 0.0
2022/10/18 16.35 0.5161 3.16% 0.0
2021/08/26 16.2 0.5 3.09% 0.0
2020/08/20 19.85 0.2025 1.02% 0.0

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