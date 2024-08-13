盤後速報 - 松上(6156)次交易(14)日除息0.8元，參考價26.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
松上(6156-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
首日參考價為26.15元，相較今日收盤價26.95元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/14
|26.95
|0.7987
|2.96%
|0.0
|2023/08/10
|22.05
|0.8
|3.63%
|0.0
|2022/10/18
|16.35
|0.5161
|3.16%
|0.0
|2021/08/26
|16.2
|0.5
|3.09%
|0.0
|2020/08/20
|19.85
|0.2025
|1.02%
|0.0
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